В Киеве назвали дату начала отопительного сезона: но есть нюанс

По его словам, подача тепла в учреждения социальной сферы будет выполняться по их индивидуальным заявкам.

"Этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению", - написал Кличко.

При этом решение о начале отопительного сезона для жилых домах пока не принято. Сначала планируется оценить все факторы, позволяющие начать сезон, в том числе состояние энергосистемы.

"Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно заведения и учреждения социальной сферы", - резюмировал городской голова.