Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве назвали дату начала отопительного сезона: но есть нюанс

Иллюстративное фото: жилые дома пока будут без отопления (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве с 3 октября стартует отопительный сезон, но пока только для детских садов, школ, больниц и других учреждений социальной сферы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталий Кличко.

По его словам, подача тепла в учреждения социальной сферы будет выполняться по их индивидуальным заявкам.

"Этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению", - написал Кличко.

При этом решение о начале отопительного сезона для жилых домах пока не принято. Сначала планируется оценить все факторы, позволяющие начать сезон, в том числе состояние энергосистемы.

"Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно заведения и учреждения социальной сферы", - резюмировал городской голова.

Отметим, еще 28 сентября премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила с главами ОГА подготовку к зиме. Планируется, что до середины октября будут завершены все процедуры, которые позволят начать в Украине отопительный сезон.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что отопительный сезон в Украине начинается, когда среднесуточная температура в течение трех суток опускается до +8°C или ниже.

Однако местные власти могут включать тепло раньше для учреждений социальной сферы - школ, больниц и детсадов и тому подобное.

КиевОтопительный сезон