ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве к 1 сентября провели праздник для детей защитников Мариуполя, которые впервые идут в школу

Киев, Понедельник 01 сентября 2025 13:04
UA EN RU
В Киеве к 1 сентября провели праздник для детей защитников Мариуполя, которые впервые идут в школу Фото: проект "Сердце Азовстали" провел мероприятие для детей защитников (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В преддверии первого звонка проект "Сердце Азовстали" совместно с Фондом Рината Ахметова организовал в Киеве праздник для детей защитников Мариуполя, которые в этом году идут в школу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

На мероприятии "Готовимся к школе" собрались дети действующих военных, а также пленных и погибших защитников. Для них провели мастер-класс по мозаике, где каждый мог создать вещи, которые пригодятся в школе.

Также для малышей организовали шоу-программу с фокусниками и трюками. Кроме того, дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" – рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией. Цель мероприятия – мотивировать первоклашек к успешному старту обучения в школе.

Как отметила директор проекта Ксения Сухова, уже три года подряд "Сердце Азовстали" поддерживает детей героев.

"Мы дарим полный школьный набор – рюкзаки со всем необходимым для учебного процесса. И также организовываем праздники, где собирается наше сообщество – дети и их героические родители. Это для того, чтобы малыши после летнего отдыха были мотивированы учиться. Ведь наше юное поколение, особенно дети героев – это наше будущее. И именно они будут восстанавливать нашу страну", – говорит Ксения Сухова.

Фото: проект "Сердце Азовстали" провел мероприятие для детей защитников (пресс-служба)

В этом году к организации праздника присоединился Фонд Рината Ахметова, который уже 20 лет помогает украинцам и имеет большую экспертизу в поддержке детей.

"За 20 лет работы через разные программы Фонда прошли более 6 млн детей. Это и психологическая поддержка, и профессиональная ориентация, помощь со здоровьем, усыновление – любые проекты, которые могут улучшить жизнь детей, в фокусе работы Фонда. Поэтому нам есть чем поддержать и обогатить инициативу "Сердца Азовстали" до 1 сентября", – рассказала председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В общей сложности уже более тысячи детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Мариуполь Учебный год
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим