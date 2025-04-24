В Киеве оказывают бесплатную медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки: где и как получить

Массированный удар России по Украине 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием дронов и различных типов ракет. Под ударами оказались Киев, Харьков, Павлоград, Запорожье и другие регионы. В результате атаки повреждены десятки жилых домов, инфраструктура, а также есть жертвы и пострадавшие.

В общем, по Украине было выпущено 70 ракет и 145 дронов. Воздушная оборона ВСУ уничтожила большинство ракет и дронов, в том числе 7 из 11 баллистических ракет. Основной удар пришелся на Киев, где пострадали несколько районов, в частности Святошинский, где разрушена многоэтажка. Всего в Киеве погибли 10 человек, еще 90 получили ранения.

Харьков также подвергся значительным разрушениям: повреждены жилые дома, предприятия и школы. В Павлограде было атаковано промышленное предприятие и жилые дома. По предварительным данным, в этих городах жертв не было.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, подчеркнув терроризм со стороны России и обратился к партнерам об укреплении ПВО.

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