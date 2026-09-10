В Киеве вступили в силу новые правила при тревогах: как будет работать метро и ТЦ

В Киеве с сегодняшнего дня внедряют обновленные правила безопасности, сокращают продолжительность комендантского часа и меняют порядок работы городского транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Начиная с 10 сентября ночные ограничения в столице действуют по новому графику - с 01:00 до 05:00.
Благодаря сокращению комендантского часа на 60 минут работу общественного транспорта также продлили на один час. В то же время графики для заведений общепита, торгово-развлекательных центров и заведений отдыха оставили без изменений.
Для удобства пассажиров, чьи поезда прибывают с опозданием, во время комендантского часа от Центрального железнодорожного вокзала будут курсировать четыре специальных автобусных маршрута. Также в ночное время сохранено разрешение на проезд транзитного крупногабаритного транспорта, которое действует с 3 сентября.
Движение подземки во время воздушных тревог теперь напрямую зависит от уровня объявленной угрозы:
Для автомобилей и наземного транспорта установили следующие регламенты движения во время уведомлений об опасности:
В столице действует временный запрет на проведение любых уличных развлекательных или спортивных мероприятий, а также событий в помещениях, где нет укрытия.
Несмотря на это, бизнес (ТЦ, кафе, сферы услуг) может продолжать работу в условиях "желтого" уровня опасности, если строго соблюдает протоколы безопасности правительства и предоставляет беспрепятственный доступ персоналу и посетителям к укрытиям.
В обычном режиме при "желтой" угрозе будут работать ЦНАПы и социальные учреждения.
Учебные и медицинские учреждения продолжают деятельность по ранее утвержденным правилам.
Отслеживать текущий уровень угрозы киевляне могут в приложении "Киев Цифровой".
Напомним, такие правила в Киеве ввели из-за того, что россияне начали непрерывно запускать по столице реактивные беспилотники. По этой причине в городе объявляют более 10 тревог в день.