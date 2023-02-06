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Дефицит сохраняется, ограничения действуют в Киеве и двух областях, - "Укрэнерго"

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 11:43
Дефицит сохраняется, ограничения действуют в Киеве и двух областях, - "Укрэнерго" Фото: дефицит сохраняется, ограничения действуют в Киеве и двух областях (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине растет потребление электроэнергии из-за похолодания и начала рабочей недели. Сетевые ограничения действуют в Киеве и двух областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии растет. Причиной этого является не только начало рабочей недели, но и существенное похолодание. Поэтому в стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы", - пишет "Укрэнерго".

Сейчас сетевые ограничения сохраняются в:

  • Киеве;
  • Одесской области;
  • Киевской области.

Ко всем облэнерго были доведены лимиты потребления, превышение которых приведет к введению аварийных отключений в регионе.

Какова ситуация со светом в Одессе?

На данный момент в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго совместно работают над запиткой потребителей Одессы по резервным схемам. Также объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что на данном этапе позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей", - добавляет пресс-служба.

Сейчас ремонтные работы сконцентрированы на одном из объектов, который позволит ускорить восстановление электроснабжения Одессы и Одесского района.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ситуация со светом в Одессе и Одесском районе может улучшиться с 10 февраля.

Также недавно в YASNO объяснили, как оплачивать счета за электроэнергию без комиссии.

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