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В Киеве на мосту Патона произошло ДТП, движение транспорта осложнено

Суббота 20 января 2024 12:07
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В Киеве на мосту Патона произошло ДТП, движение транспорта осложнено Фото: в Киеве на мосту Патона произошло ДТП, движение транспорта осложнено (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в результате аварии затруднено движение транспорта на мосту Патона в направлении левого берега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

"В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении левого берега. Организован объезд по встречной полосе", - пишет пресс-служба.

Полиция призывает учесть вышеупомянутую информацию при планировании маршрута.

В то же время подробности аварии не раскрываются.

В Киеве на мосту Патона произошло ДТП, движение транспорта осложнено

Фото: в Киеве на мосту Патона произошло ДТП, движение транспорта затруднено (t.me/kyivpatrol)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 3 января, под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 авто в результате чего движение по трассе Киев-Чоп было затруднено.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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