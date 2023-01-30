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В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени, - ДТЭК

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Киев, Понедельник 30 января 2023 20:18
В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени, - ДТЭК Фото: В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На прошлой неделе в среднем у жителей Киева было светло 80% времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.

"С 23 по 29 января стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 4 часа. 50 мин/4 часа. 51 мин/4 часа. 58 мин для каждой группы", - говорится в сообщении.

В Киеве на прошлой неделе свет был в 80% времени, - ДТЭК

В ДТЭК объяснили, что отключения в домах столицы происходили равномерно во всех трех группах. Так же равномерно, как внутри групп.

"Помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация остается сложной, но энергетики делают все возможное, чтобы у людей как можно быстрее появлялся свет", - добавили в ДТЭК.

Напомним, что в Украине продолжаются отключения электроэнергии в рамках лимитов, предоставленных "Укрэнерго" для каждого региона. В каких-то областях ожидаются плановые, а где-то аварийные отключения.

ДТЭК уменьшает дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.

Из-за низких лимитов потребления жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Поэтому жители региона имеют свет около 6 часов в сутки.

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