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Водитель, сбивший патрульного в Киеве, получил подозрение. Появились подробности аварии

Киев, Суббота 25 ноября 2023 18:52
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Водитель, сбивший патрульного в Киеве, получил подозрение. Появились подробности аварии Фото: водитель, сбивший патрульного в Киеве, получил подозрение (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

Водителю Ford, сбившему патрульного в Киеве, следователи сообщили о подозрении. Он наехал на полицейского в тот момент, когда тот оформлял ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Водителю Ford следователи сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В полиции Киева также рассказали подробности аварии. Так, вечером 24 ноября в ГУНП в г. Киеве поступила информация, что на ул. Харьковское шоссе водитель автомобиля Ford совершил наезд на сотрудника управления патрульной полиции, занимавшегося оформлением ДТП.

"В результате ДТП работник полиции получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Водитель с места происшествия скрылся", - констатировали в ведомстве.

По городу была немедленно введена специальная полицейская операция, в результате которой водитель задержан на ул. Горловский. От прохождения обследования он отказался.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УКУ.

Как сообщалось, полицейские в Киеве задержали водителя, сбившего патрульного и скрывшегося с места происшествия.

Добавим, что за 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 пострадали. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

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