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В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Фото: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве вечером 18 марта раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - сообщили в КГВА.

Перед этим в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

 

Обстрел Украины 18 марта

В ночь на 18 марта российские террористы атаковали Украину 137 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.

Силам ПВО удалось сбить 63 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Также 64 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

В результате обстрелов пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Черкасская области.

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