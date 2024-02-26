В Киеве звучал сигнал тревоги: что произошло

В Киеве в понедельник, 26 февраля, звучала воздушная тревога. Ее причиной стала не угроза, а технические работы, связанные с системой оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Из-за работы по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена!" – говорится в сообщении.

Киевлянам напомнили, что следить за уведомлениями об объявлении и отбое тревоги можно на официальном Telegram-канале КГГА и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщалось, в Киеве, в Дарницком районе, с 26 февраля будут проходить учения военных. Жителей столицы просят не снимать и не выкладывать в сеть действия ВСУ.