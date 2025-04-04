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В Киеве на левом берегу фиксируют повышение уровня загрязненности воздуха: что известно

Пятница 04 апреля 2025 11:31
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В Киеве на левом берегу фиксируют повышение уровня загрязненности воздуха: что известно Фото: Состояние воздуха в Киеве 4 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киеве по состоянию на утро четверга, 4 апреля, зафиксирован низкий и средний уровень загрязнения атмосферного воздуха. Худшая ситуация - в некоторых районах на левом берегу столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Уровень загрязненности воздуха на правом берегу

На правом берегу Киева уровень загрязненности воздуха в основном низкий:

  • просп. Европейского Союза, 64-Г - индекс качества воздуха составляет 30;
  • ул. Щусева, 20 - 21 (очень низкий уровень);
  • ул. Туровская, 28 - 30;
  • просп. Берестейский, 97 - 35;
  • ул. Китаевская, 22 - 60 (средний уровень).

Уровень загрязненности воздуха на левом берегу

На левом берегу ситуация несколько хуже - здесь фиксируют средний уровень загрязнения:

  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества воздуха составляет 62 (средний уровень загрязненности);
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 68 (средний уровень загрязненности).

В воздухе зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц пыли, диоксида азота, оксида углерода, а также превышение уровня сероводорода.

Уровень радиационного фона в столице колеблется в пределах от 0.095 до 0.114 мкЗв/ч. Это соответствует естественному фоновому уровню и не несет угрозы для здоровья населения.

Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения:

Ранее РБК-Украина писало, что в новости говорится о том, что Укргидрометцентр опроверг информацию о якобы приближении к Украине "грязного облака", назвав такие сообщения фейковыми и безответственными. Они подчеркнули, что подобные дезинформационные материалы не имеют научной основы и только усиливают информационное напряжение.

Стоит также заметить, что некоторые сервисы, такие как Ventusky, могут показывать неактуальные данные из-за использования устаревших баз, которые не обновлялись более 11 лет.

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