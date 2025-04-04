В Киеве на левом берегу фиксируют повышение уровня загрязненности воздуха: что известно
В Киеве по состоянию на утро четверга, 4 апреля, зафиксирован низкий и средний уровень загрязнения атмосферного воздуха. Худшая ситуация - в некоторых районах на левом берегу столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
Уровень загрязненности воздуха на правом берегу
На правом берегу Киева уровень загрязненности воздуха в основном низкий:
- просп. Европейского Союза, 64-Г - индекс качества воздуха составляет 30;
- ул. Щусева, 20 - 21 (очень низкий уровень);
- ул. Туровская, 28 - 30;
- просп. Берестейский, 97 - 35;
- ул. Китаевская, 22 - 60 (средний уровень).
Уровень загрязненности воздуха на левом берегу
На левом берегу ситуация несколько хуже - здесь фиксируют средний уровень загрязнения:
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества воздуха составляет 62 (средний уровень загрязненности);
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 68 (средний уровень загрязненности).
В воздухе зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц пыли, диоксида азота, оксида углерода, а также превышение уровня сероводорода.
Уровень радиационного фона в столице колеблется в пределах от 0.095 до 0.114 мкЗв/ч. Это соответствует естественному фоновому уровню и не несет угрозы для здоровья населения.
Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения:
- в режиме реального времени на карте,
- в приложении "Киев Цифровой".
Ранее РБК-Украина писало, что в новости говорится о том, что Укргидрометцентр опроверг информацию о якобы приближении к Украине "грязного облака", назвав такие сообщения фейковыми и безответственными. Они подчеркнули, что подобные дезинформационные материалы не имеют научной основы и только усиливают информационное напряжение.
Стоит также заметить, что некоторые сервисы, такие как Ventusky, могут показывать неактуальные данные из-за использования устаревших баз, которые не обновлялись более 11 лет.
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