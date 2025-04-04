В Киеве на левом берегу фиксируют повышение уровня загрязненности воздуха: что известно

В Киеве по состоянию на утро четверга, 4 апреля, зафиксирован низкий и средний уровень загрязнения атмосферного воздуха. Худшая ситуация - в некоторых районах на левом берегу столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Уровень загрязненности воздуха на правом берегу На правом берегу Киева уровень загрязненности воздуха в основном низкий: просп. Европейского Союза, 64-Г - индекс качества воздуха составляет 30;

ул. Щусева, 20 - 21 (очень низкий уровень);

ул. Туровская, 28 - 30;

просп. Берестейский, 97 - 35;

ул. Китаевская, 22 - 60 (средний уровень). Уровень загрязненности воздуха на левом берегу На левом берегу ситуация несколько хуже - здесь фиксируют средний уровень загрязнения: ул. Харьковское шоссе, 7/1 - индекс качества воздуха составляет 62 (средний уровень загрязненности);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 68 (средний уровень загрязненности). В воздухе зафиксировано повышенное содержание взвешенных частиц пыли, диоксида азота, оксида углерода, а также превышение уровня сероводорода. Уровень радиационного фона в столице колеблется в пределах от 0.095 до 0.114 мкЗв/ч. Это соответствует естественному фоновому уровню и не несет угрозы для здоровья населения. Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения: в режиме реального времени на карте,

в приложении "Киев Цифровой".