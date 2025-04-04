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У Києві на лівому березі фіксують підвищення рівня забрудненості повітря: що відомо

П'ятниця 04 квітня 2025 11:31
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У Києві на лівому березі фіксують підвищення рівня забрудненості повітря: що відомо Фото: Стан повітря у Києві 4 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві станом на ранок четверга, 4 квітня, зафіксовано низький та середній рівень забруднення атмосферного повітря. Найгірша ситуація - у деяких районах на лівому березі столиці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Рівень забрудненості повітря на правому березі

На правому березі Києва рівень забрудненості повітря в основному низький:

  • просп. Європейського Союзу, 64-Г - індекс якості повітря становить 30;
  • вул. Щусєва, 20 - 21 (дуже низький рівень);
  • вул. Турівська, 28 - 30;
  • просп. Берестейський, 97 - 35;
  • вул. Китаївська, 22 - 60 (середній рівень).

Рівень забрудненості повітря на лівому березі

На лівому березі ситуація дещо гірша - тут фіксують середній рівень забруднення:

  • вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості повітря становить 62 (середній рівень забрудненості);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 - 68 (середній рівень забрудненості).

У повітрі зафіксовано підвищений вміст зважених частинок пилу, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, а також перевищення рівня сірководню.

Рівень радіаційного фону у столиці коливається в межах від 0.095 до 0.114 мкЗв/год. Це відповідає природному фоновому рівню та не несе загрози для здоров'я населення.

Кияни можуть стежити за станом атмосферного повітря та рівнем гамма-випромінювання:

Раніше РБК-Україна писало, що у новині йдеться про те, що Укргідрометцентр спростував інформацію про нібито наближення до України "брудної хмари", назвавши такі повідомлення фейковими та безвідповідальними. Вони підкреслили, що подібні дезінформаційні матеріали не мають наукового підґрунтя та лише посилюють інформаційну напругу.

Варто також зауважити, що деякі сервіси, такі як Ventusky, можуть показувати неактуальні дані через використання застарілих баз, що не оновлювалися понад 11 років. ​

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