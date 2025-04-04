У Києві на лівому березі фіксують підвищення рівня забрудненості повітря: що відомо

У Києві станом на ранок четверга, 4 квітня, зафіксовано низький та середній рівень забруднення атмосферного повітря. Найгірша ситуація - у деяких районах на лівому березі столиці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Рівень забрудненості повітря на правому березі На правому березі Києва рівень забрудненості повітря в основному низький: просп. Європейського Союзу, 64-Г - індекс якості повітря становить 30;

вул. Щусєва, 20 - 21 (дуже низький рівень);

вул. Турівська, 28 - 30;

просп. Берестейський, 97 - 35;

вул. Китаївська, 22 - 60 (середній рівень). Рівень забрудненості повітря на лівому березі На лівому березі ситуація дещо гірша - тут фіксують середній рівень забруднення: вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості повітря становить 62 (середній рівень забрудненості);

вул. Архітектора Вербицького, 26 - 68 (середній рівень забрудненості). У повітрі зафіксовано підвищений вміст зважених частинок пилу, діоксиду азоту, оксиду вуглецю, а також перевищення рівня сірководню. Рівень радіаційного фону у столиці коливається в межах від 0.095 до 0.114 мкЗв/год. Це відповідає природному фоновому рівню та не несе загрози для здоров'я населення. Кияни можуть стежити за станом атмосферного повітря та рівнем гамма-випромінювання: у режимі реального часу на карті,

у додатку "Київ Цифровий".