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В Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, есть раненый

Киев, Понедельник 20 ноября 2023 00:52
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В Киеве в квартире взорвалась граната: погибли два человека, есть раненый Фото: в Киеве в квартире взорвалась граната (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

В квартире в Днепровском районе Киева взорвалась граната в воскресенье, 19 ноября. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева в Facebook.

Отмечается, что вечером 19 ноября в полицию обратился гражданин с уведомлением о том, что в соседней квартире раздался взрыв. На место происшествия прибыли правоохранители и врачи.

По предварительным данным, в результате детонации гранаты погиб военнослужащий и находившаяся в доме женщина. Еще один мужчина – брат погибшего, получил ранения, его госпитализировали врачи.

"На месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. После завершения проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье в Киеве мужчина ворвался в административное здание, разбив окно кирпичом и ранил охранника, пытавшегося его успокоить.

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