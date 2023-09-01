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Кафе и рестораны в Киеве будут работать дольше

Киев, Пятница 01 сентября 2023 06:30
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Кафе и рестораны в Киеве будут работать дольше Фото: в Киеве продолжили работу кафе и ресторанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве продлили время работы заведений общественного питания на один час. Теперь они будут работать до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Он сообщил, что решение о продолжении работы заведений принял Совет обороны города Киева. Оно вступило в силу сегодня, 1 сентября.

Отметим, что представители Национальной ресторанной ассоциации Украины обращались с такой просьбой к городским властям, поскольку решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в Киеве начинался в 23:00. На данный момент он наступает с 00:00.

Так, предприниматели во время встречи с городскими властями обосновывали целесообразность такого решения. Они подчеркнули, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в Киеве, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Комендантский час в Киеве

Напомним, что комендантский час в столице длится с 00:00 до 05:00.

Во время нее запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться по транспорту без спецпропуска или пешком.

РБК-Украина также сообщало, что в столице обновят пропуски для передвижения по городу в комендантский час. Их будут выдавать только сотрудникам подразделений сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре и органов государственной власти.

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Киев Комендантский час ресторани
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