В Киеве количество раненых из-за российской атаки возросло до 27

Как известно, среди пострадавших в Киеве спасатели, работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры и обычные киевляне.

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в результате вражеской атаки погибли три человека, все - в Соломенском районе. Жертвами стали трое спасателей, которые попали под повторный обстрел.

В больницах находятся 17 пострадавших, еще восемь человек получают помощь амбулаторно.

"Во время атаки повреждения получили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Машины посечены осколками и стеклом. Персонал не пострадал", - добавил Кличко.