В Киеве на несколько дней частично перекроют движение на Почтовой площади

В КК "Киевавтодор" предупредили, что с 21 по 24 января на Почтовой площади будет частично ограничено движение транспорта. В этот период специалисты будут выполнять работы по герметизации швов путепровода в тоннеле транспортной развязки на площади.

Работы будут проводиться в ночное время, с 22:00 до 6:00, поэтапно, с постепенным ограничением движения транспорта:

с 21 на 22 января – ограничение первой полосой,

с 22 на 23 января – ограничение второй полосой,

с 23 на 24 января – ограничение третьей полосой.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.