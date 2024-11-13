В Киеве парень запустил салюты сразу после отбоя тревоги: что говорит полиция (видео)

Видео салютов на Академгородке опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Рассказывают, что их начали запускать сразу после окончания воздушной тревоги в Киеве.

В Полиции Киева рассказали РБК-Украина, что нарушитель уже задержан и сейчас продолжается расследование. Правоохранители установили, что салюты запустил парень в 2000 или 2001 году рождения.

Отметим, согласно действующему законодательству использование салютов и фейерверков в Украине во время войны запрещено. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы составляют от 85 до 225 гривен для граждан и от 225 до 510 гривен для субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, статья 296 Уголовного кодекса предусматривает более строгие санкции – штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.