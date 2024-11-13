В Киеве парень запустил салюты сразу после отбоя тревоги: что говорит полиция (видео)

Вечером 12 ноября в жилом массиве Академгородок, который находится в Святошинском районе Киева, запускали салюты. Полиция задержала нарушителя и рассказала, что ему грозит.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Видео салютов на Академгородке опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный". Рассказывают, что их начали запускать сразу после окончания воздушной тревоги в Киеве.
В Полиции Киева рассказали РБК-Украина, что нарушитель уже задержан и сейчас продолжается расследование. Правоохранители установили, что салюты запустил парень в 2000 или 2001 году рождения.
Отметим, согласно действующему законодательству использование салютов и фейерверков в Украине во время войны запрещено. За нарушение этого запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность. Согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафы составляют от 85 до 225 гривен для граждан и от 225 до 510 гривен для субъектов хозяйственной деятельности.
Кроме того, статья 296 Уголовного кодекса предусматривает более строгие санкции – штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на 6 месяцев или лишение свободы до 5 лет.
Отметим, что закон №3039-IX, принятый Верховной Радой, запрещающий использование салютов и фейерверков в Украине вступил в силу в ноябре 2023 года. Также закон предусматривает штрафы за нарушение этого запрета.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что недавно в Запорожье в спальном районе неизвестные запускали фейерверки, нарушая запрет на использование пиротехники во время войны. Полиция начала расследование, чтобы установить всех причастных к правонарушению.
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