В Киеве готовят около тысячи пунктов обогрева: когда их могут развернуть

В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Через ракетные атаки агрессора на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - говорится в сообщении горадминистрации.

Сообщается, что для оборудования пунктов обогрева закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и при необходимости получить необходимую помощь.