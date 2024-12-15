В Киеве горело общежитие одного из университетов (фото)

"15 декабря в 09:02 поступило сообщение о пожаре на улице Лейпцигской. Пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения", - рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, возгорание ликвидировали в 09:35 на площади 5 кв. м. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух было выведено 11 человек.

В сети пишут, что речь идет об общежитии КНУТД. При этом руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина отказался подтверждать, что пожар произошел именно в этом здании, назвав лишь адрес, где произошло ЧП - Лейпцигская, 16.

Согласно картам Google, именно здесь находится общежитие № 7 указанного университета. Сейчас причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Фото с места пожара в общежитии одного из университетов Киева (facebook.com/DSNSKyiv)