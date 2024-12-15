RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Киеве горело общежитие одного из университетов (фото)

Фото: в Киеве горело общежитие одного из университетов (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталия Гурковская

15 декабря в Киеве горело общежитие одного из университетов. В сети пишут об общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна (КНУТД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киева, комментарий руководителя пресс-центра ГСЧС Киева Павла Петрова.

"15 декабря в 09:02 поступило сообщение о пожаре на улице Лейпцигской. Пожар произошел на третьем этаже, в одной из комнат общежития учебного заведения", - рассказали в ГСЧС.

По данным спасателей, возгорание ликвидировали в 09:35 на площади 5 кв. м. В ходе тушения, с верхних этажей на свежий воздух было выведено 11 человек.

В сети пишут, что речь идет об общежитии КНУТД. При этом руководитель пресс-центра ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина отказался подтверждать, что пожар произошел именно в этом здании, назвав лишь адрес, где произошло ЧП - Лейпцигская, 16.

Согласно картам Google, именно здесь находится общежитие № 7 указанного университета. Сейчас причину пожара будут устанавливать правоохранители.

 

Фото с места пожара в общежитии одного из университетов Киева (facebook.com/DSNSKyiv)

 

Как сообщалось, 20 ноября в Днепровском районе Киева загорелась многоэтажка. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

А 9 ноября в Днепровском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пострадала женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПожар