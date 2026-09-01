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В Киеве горит 16-этажка из-за утренней атаки дронов

10:52 01.09.2026 Вт
1 мин
Мэр Киева сообщил о первых последствиях обстрела столицы
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела Киева утром 1 сентября (Getty Images)

В Киеве после утренней атаки дронами горит многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Как стало известно, российский дрон попал в 16-этажное здание.

"В Подольском районе возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей. Экстренные службы направляются на место", - заявил он.

Относительно пострадавших информации пока нет.

Россияне еще ночью атакуют Киев и область дронами и ракетами.

Под атакой находились разные районы Киевской области, а также столица в частности. В столице ночью погибли восемь человек. Среди них - шестеро находившихся в депо работников "Укрзализныци".

Также погибли и в Киевской области, где враг атаковал инфраструктуру.

Ночью под обстрелы попала и Одесса и область. Целили в энергетику. Параллельно враг атаковал Сумщину, Днепропетровщину и другие области Украины.

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