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В Киеве горела школа, эвакуировали более 700 учеников и учителей

Киев, Четверг 14 декабря 2023 12:32
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В Киеве горела школа, эвакуировали более 700 учеников и учителей Фото: в Киеве 14 декабря вспыхнул пожар в школе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул в одной из школ Киева утром 14 декабря. Спасатели эвакуировали более 700 человек из учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели установили, что утром в подвальном помещении учебного заведения в Святошинском районе произошло короткое замыкание электропроводов. В результате вспыхнул пожар.

Бойцы ГСЧС эвакуировали из школы 665 детей и 60 работников. Их вывели на свежий воздух.

Спасатели уже потушили пожар в школе. По данным ГСЧС, за около получаса возгорание ликвидировано на площади 5 кв. м. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: в Киеве 14 декабря вспыхнул пожар в школе (t.me/dsns_telegram)

Пожар в столице

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Также недавно в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.

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Киев ГСЧС школа Пожар
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