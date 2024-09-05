В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится

Прогноз на 6 сентября

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Украине 6 сентября будет комфортно теплой.

В частности, в Киеве температура воздуха достигнет +27 градусов. При этом осадков не прогнозируется.

В то же время Одессу в ночь с 4 на 5 сентября накрыл мощный ливень. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что выпало почти 70% от месячной нормы осадков.

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