В Киеве есть погибший в результате ночной атаки РФ
В результате ракетной атаки России на Киев ночью 8 августа погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
"К сожалению, при ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", - говорится в сообщении.
Также известно о четырех пострадавших.
Обстрел Киева и области
Напомним, российские кафиры в ночь на 8 августа запустили по Киеву баллистические ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано возгорание на территории нежилой застройки.
В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом. Также известно о четырех пострадавших в столице.
Киевскую область россияне атаковали дронами. В Броварском районе в результате падения обломков повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и авто. Погибли три человека, среди них ребенок.