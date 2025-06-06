В Киеве есть погибшие из-за атаки РФ, 20 человек пострадали

Обстрел Киева 6 июня

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия массово атаковала Киев "Шахедами", дроны залетали с разных направлений. Во многих районах города спасатели фиксировали падение обломков и пожары.

В результате вражеского обстрела частично не работает "красная" ветка метро, на восстановление ее работы понадобится минимум сутки. Известно, что наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход. На полноценное восстановление работы линии понадобится около суток. В КГГА готовят дополнительный наземный транспорт для перевозки пассажиров красной линии.

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