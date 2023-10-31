Помощь ВПЛ, выплаты за разрушенное жилье, купе для женщин: что изменится в Украине с 1 ноября

В Украине с 1 ноября будут действовать новые правила оформления пособий для переселенцев. Украинцы начнут получать компенсации по программе "єВідновлення" за разрушенное жилье. В этом месяце "Укрзалізниця" добавит купе для женщин еще в ряде поездов. Также вступят в силу нормы по строительству укрытий.

При подготовке использовались источники: публикации Министерства социальной политики, Пенсионного фонда Украины, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерства внутренних дел, Telegram-канал "Укрзалізниці", заявление главы Кабмина Дениса Шмыгаля, постановление НКРЭКУ.

Более подробно обо всех изменениях ноября – в материале РБК-Украина ниже.

Оформление выплат ВПЛ по новым правилам

С 1 ноября 2023 денежная помощь переселенцам в Украине будет назначаться на всю семью. Средства будут начислять только одному уполномоченному лицу, но в расчете на каждого члена семьи.

Отметим, нововведение касается только тех ВПЛ, которые впервые обратятся в органы соцзащиты населения за помощью в ноябре. Для переселенцев, получавших пособие ранее, правила выплат не изменятся.

Сумма ежемесячного пособия тоже остается неизменной. Дети и лица с инвалидностью получат по 3000 грн, другие категории ВПО – по 2000 грн.

Стартуют выплаты по программе "єВідновлення"

Граждане, которые потеряли жилье в результате боевых действий и подавали заявку в "Дії" по программе "єВідновлення", смогут получить сертификаты на приобретение нового жилья аналогичного метража, или деньги на самостоятельное строительство.

По заявлению премьер-министра Дениса Шмыгаля, поступило 4,3 тысячи заявок по разрушенному жилью. В "Дії" генерируются соответствующие сертификаты на компенсацию, и с ноября 2023 года их можно будет использовать.

Кроме того, продолжает работать часть программы "єВідновлення", в рамках которой украинцы могут получить до 200 тыс. грн на ремонт поврежденного жилья.

В 2024 году правительство планирует начать выплаты украинцам, которые сделали ремонт за свой счет.

Новые нормы ДБН

С 1 ноября 2023 в Украине при строительстве защитных сооружений гражданской защиты и при реконструкции уже имеющихся укрытий будут использоваться новые строительные нормы (ДБН).

Все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе школ, больниц, детсадов должны предусматривать наличие правильно обустроенных зон.

все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности и физической безбарьерности (оборудованы пандусами для людей с инвалидностью или подъемными устройствами);

или подъемными устройствами); в укрытиях должны быть обустроены системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестнице и порогах ;

; во время нового строительства обязательно обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения на каждые 200 человек.

"Укрзалізниця" увеличивает количество женских купе

В ноябре "Укрзалізниця" добавит женские купе еще в 4 поездах. С 15 числа с такими купе будут курсировать рейсы:

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Билеты доступны в продаже от 27 октября. Приобрести их можно за 20 суток до поездки. Напомним, что с женскими купе с лета 2023 года ездят пассажирские поезда №81/82 Киев – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №75/76 Киев – Кривой Рог, №15/16 Харьков – Ясиня.

В приложении или на сайте "Укрзалізници" женские купе маркируются специальной отметкой, стоимость билетов на проезд в таких купе не отличается от стандартной.

Тарифы без изменений, но суммы в платежках увеличатся

В ноябре украинцам придется больше платить за услуги ЖКХ из-за старта отопительного сезона. При этом тарифы пока остаются без изменений:

тарифы на отопление, горячую воду, распределение газа – зафиксированы мораторием правительства на время действия военного положения и еще полгода после его отмены;

тариф на водоснабжение и водоотвод – зависит от местных водоканалов, но также не повышается (решение НКРЭКУ было отменено летом);

Крупнейший поставщик газа для населения "Нафтогаз" зафиксировал тариф на уровне 7,96 грн/куб.м как минимум до конца отопительного сезона;

тариф на электроэнергию – 2,64 грн/кВт*ч (последнее повышение произошло в июне).

Для кого электроэнергия подорожает

Повышение цен на свет с 1 ноября 2023 года все же коснется одной категории – малых небытовых потребителей. Эти тарифы корректируются ежемесячно НКРЭКУ.

К примеру, такова будет стоимость электроэнергии для небытовых потребителей, подключенных к сетям:

"Укрзалізниця": 1 класс напряжения – 668,96 грн (вместо 634,24 грн), 2 класс – 843,45 грн (вместо 808,73 грн);

"ДТЭК Киевские электросети": 1 класс напряжения – 638,61 грн (вместо 603,9 грн), 2 класс – 704,87 грн (вместо 670,15 грн);

"ДТЭК Киевские региональные электросети": 1 класс напряжения – 661,58 грн (вместо 626,86 грн), 2 класс – 704,87 грн (вместо 756,17 грн).

Субсидии на отопительный сезон

У украинцев есть возможность сэкономить на оплате коммунальных услуг, воспользовавшись льготами от государства на отопительный сезон, если расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, и при этом нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации.

Субсидия предоставляется с 1 октября 2023 по 30 апреля 2024.

Как отмечают в Пенсионном фонде, услуга по отоплению жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Для домохозяйств, у которых было право на жилищную субсидию в сентябре 2023, включая тех, у кого размер субсидии составлял 0 грн, органы ПФУ перечислили льготы на отопительный сезон автоматически.

При этом оформить субсидию можно и после старта отопительного сезона. Если граждане обратятся по назначению субсидии до 30 ноября 2023 года, то льгота будет начислена с октября 2023.

Дополнительно обратиться за субсидией следует гражданам, у которых произошли изменения в составе семьи.

Подать заявление на назначение субсидии можно в органах Пенсионного фонда, Центре предоставления административных услуг через "Дію".

Получить субсидию могут:

лица, зарегистрированные в доме;

не зарегистрированные лица, фактически проживающие в доме (арендаторы или переселенцы).

Будет ли перерасчет пенсии

В ноябре не предусмотрено плановое повышение пенсий. Следующий этап перерасчета – весенняя индексация 2024, которая будет по новым правилам. Правительство предлагает ввести систему баллов, чтобы сократить разницу в средствах людей одной профессии, вышедших на пенсию в разные годы.

Кроме того, пенсию могут повысить в январе 2024 на основании изменения размера прожиточного минимума. В проекте госбюджета общий показатель прожиточного минимума в 2024 году заложен в сумме 2920 грн. Если эти показатели будут приняты, минимальная пенсия вырастет до 2361 грн (сейчас она составляет 2093 грн).

В ноябре 2023 на персональные надбавки могут рассчитывать пенсионеры по возрасту от 70 лет – 300 грн; от 75 лет – 456 грн; от 80 лет – 570 грн.

Также можно получить доплаты за сверхурочный стаж, приобретенный после достижения пенсионного возраста, если лицо продолжало работать. Для перерасчета нужно лично обратиться в органы ПФУ.

Водительские удостоверения будут доставлять за границу

В ноябре МВД запустит услугу заказа или возобновление водительских удостоверений с доставкой в Германию, Чехию, Италию.

В настоящее время эта услуга уже работает в Польше, а в дальнейшем планируется запуск во всех ратифицировавших Венскую конвенцию странах.

Заказать документ можно онлайн в Кабинете водителя на портале МВД. Для этого нужно авторизоваться, выбрать причину обмена удостоверения и международную доставку, ввести контактные данные, произвести оплату (311 грн – удостоверение, 960 грн – услуга доставки). Доставку производит "Укрпошта" в срок до 15 дней.

Отметим, лично восстановить водительское удостоверение украинцам можно в отделениях ГП "Паспортный сервис" в Польше, Турции, Германии и Испании.

Военное положение и мобилизация

С 1 ноября изменения в правилах мобилизации в Украине не предусматриваются. Призыву на службу в ряды Сил обороны подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. С октября 2023 на военный учет должны также становиться женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Мобилизация продлится как минимум до 15 ноября 2023, как и действие военного положения. Полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается, поэтому сроки мобилизации и военного положения, вероятно, будут продлены еще на 90 дней.