В Киеве демонтировали памятник российскому писателю Булгакову

В Киеве на Андреевском спуске коммунальщики демонтировали и вывезли памятник российскому писателю Михаилу Булгакову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки "Суспільного" Екатерины Некречи.
Журналистка обнародовала видео, на котором зафиксирован процесс сноса монумента.
На кадрах видно, как представители столичных коммунальных служб грузят памятник, который был расположен вблизи музея писателя, на транспорт.
Решение о демонтаже монумента Михаилу Булгакову из публичного пространства столицы Киевский городской совет поддержал в декабре 2025 года.
Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти ранее пришла к выводу, что Михаил Булгаков является символом российской имперской политики.
В ведомстве заявили, что несмотря на жизнь в Киеве, писатель презирал украинцев, их культуру и стремление к независимости, а также негативно высказывался о становлении Украинского государства.
В институте отметили, что отдельные произведения Булгакова, в частности рассказ "В ночь на 3-е число" и "Я убил", имеют ярко выраженную антиукраинскую направленность. Эксперты видят в них идеологию фашизма и нарративы, которые сейчас активно используют кремлевские пропагандисты.
Поэтому специалисты отметили, что установление памятников в честь Булгакова и использование его имени в топонимике является прямым воплощением русификации.
Напомним, в XX веке советская власть кардинально изменила подход к муниципальной геральдике в Украине, рассматривая традиционные гербы как "буржуазное" наследие.
В результате многие города потеряли свои исторические символы или были вынуждены заменить их новыми эмблемами, оформленными в соответствии с идеологическими стандартами СССР.
Отметим, в Киеве предлагают переименовать станцию метро "Академгородок" в честь Василия Стуса. Соответствующая петиция уже зарегистрирована на сайте электронных петиций Киевсовета.