В Киеве демонтировали памятник российскому писателю Булгакову

Журналистка обнародовала видео, на котором зафиксирован процесс сноса монумента.

На кадрах видно, как представители столичных коммунальных служб грузят памятник, который был расположен вблизи музея писателя, на транспорт.

Решение о демонтаже монумента Михаилу Булгакову из публичного пространства столицы Киевский городской совет поддержал в декабре 2025 года.

Символ имперской политики РФ

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти ранее пришла к выводу, что Михаил Булгаков является символом российской имперской политики.

В ведомстве заявили, что несмотря на жизнь в Киеве, писатель презирал украинцев, их культуру и стремление к независимости, а также негативно высказывался о становлении Украинского государства.

В институте отметили, что отдельные произведения Булгакова, в частности рассказ "В ночь на 3-е число" и "Я убил", имеют ярко выраженную антиукраинскую направленность. Эксперты видят в них идеологию фашизма и нарративы, которые сейчас активно используют кремлевские пропагандисты.

Поэтому специалисты отметили, что установление памятников в честь Булгакова и использование его имени в топонимике является прямым воплощением русификации.