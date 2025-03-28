В Киеве были слышны звуки взрывов, работает ПВО
В Киеве раздались звуки взрывов из-за атаки вражеских дронов. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, мэра столицы Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.
Взрыв прогремел в 23:16.
"По вражеским целям работает ПВО! Угроза сохраняется, находитесь в укрытиях!", - написал Ткаченко.
Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы атаки ударных БпЛА была объявлена в 23:04.
Дроновая атака России
Напомним, вечером 28 марта российские террористы снова масштабно атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В частности, в Днепре зафиксированы многочисленные удары дронов, пострадала жилая застройка и гостинично-ресторанный комплекс. Возникли пожары.
По состоянию на 23:48 в городе из-за атаки погибли четыре человека, пострадали 16, из них трое - в тяжелом состоянии.
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