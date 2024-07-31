В Киеве слышны взрывы: существует угроза применения ударных БпЛА

В ночь, с 30 на 31 июля, в Киеве были слышны звуки взрывов. До этого было известно об угрозе применения вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента РБК.
В 01:48 в Киевской городской военной администрации заявили, что существует угроза ударных БПЛА для Киева.
Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Громко в Киеве/пригороде", - написал в 02:07 мониторинговый Telegram-канал Карта воздушных тревог.
Звуки взрывов слышал и корреспондент РБК-Украина.
До этого в Воздушных силах ВСУ сообщалось, что враг массово атакует Украину дронами. В частности, вражеские БПЛА двигались и в Киевскую область.
Напомним, что 29 июля россияне тоже пытались атаковать Украину "Шахедами". Тогда силы ПВО сбили девять вражеских дронов из десяти.
Ранее РБК-Украина сообщало, что вечером ,30 июля, в Украине впервые за несколько дней объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.
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