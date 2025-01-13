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Обломки упали на дома и медучреждение: какие последствия атаки дронов на Киевскую область

Понедельник 13 января 2025 09:51
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Обломки упали на дома и медучреждение: какие последствия атаки дронов на Киевскую область Иллюстративное фото: РФ атаковала Киевскую область 13 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия этой ночью снова атаковала территорию Украины беспилотниками. Силы ПВО работали в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской ОГА.

На этот раз в Киевской области тревога длилась почти 5 часов, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

К счастью, пострадавших среди населения нет. Также не допущено попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры.

Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов были повреждены 4 частных дома, общежитие и медицинское учреждение. Повреждения незначительные: в зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены 3 автомобиля и авто экстренной медицинской помощи.

Обстрелы Украины

Вчера вечером российские военные снова атаковали воздушное пространство Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена тревога, работают силы ПВО.

В частности, известно, что в ночь на 13 января Российская Федерация применила против Украины 110 ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 78 из них.

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Война в Украине Атака дронов Киевская область
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