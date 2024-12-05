В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Напомним, Россия запустила беспилотники типа "Шахед" по территории Украины вечером четверга, 5 декабря. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Также добавим, что российские захватчики прибегают к разного рода хитростям, надеясь истощить украинскую ПВО. Например, оккупанты запускают дроны-приманки по Украине или прилагают максимум усилий, чтобы выйти на круглосуточные атаки БПЛА по Украине.

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