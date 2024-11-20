В Киеве слышны взрывы: работает ПВО

С самого утра, 20 ноября, в Киеве раздаются звуки взрывов. Силы ПВО сбивают дроны-камикадзе россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).
"Внимание! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в 05:45 Сергей Попко, начальник КГВА.
Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в направлении столицы с юга летит вражеский беспилотник.
Позже, 05:52 военные уточнили, что дрон противника находится в юго-западной части Киева.
По состоянию на 05:53 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Дополнительно темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это происходит уже в течение многих месяцев.
Зазначимо, що починаючи з пізнього вечора 19 листопада і станом на ранок 20 листопада - це вже третя повітряна тривога в столиці. Всі рази вона була пов'язана з дронами росіян.
Також ми повідомляли, що після першої тривоги у Києві було чути звуки вибухів.
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