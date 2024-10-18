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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 октября в Киеве слышны взрывы. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Telegram Киевской городской военной администрации (КМВА).

Звуки работы ПВО и взрывов были слышны начиная примерно с 00:46. В этот момент в Киеве и ряде других областей Украины до сих пор продолжается тревога. Она связана с вражескими дронами, которые фиксируют военные в воздушном пространстве нашей страны.

Немного позже, в 00:49, информацию о работе ПВО в столице подтвердили и в Киевской городской военной администрации (КГВА)

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал пока продолжается в большинстве областей Украины.

Напомним, что тревога в Киеве, которая до сих пор продолжается, была объявлена еще в 22:33, 17 октября.

Также мы писали, что в ночь на 17 октября российские оккупанты запустили по Украине 56 ударных дронов. Кроме того, был нанесен удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области.

Силам ПВО Украины удалось уничтожить 22 вражеских БпЛА, еще 27 были локально потеряны в результате работы РЭБ. Также два дрона вышли из украинского воздушного пространства в направлении Беларуси.

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