В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

Звуки работы ПВО и взрывов были слышны начиная примерно с 00:46. В этот момент в Киеве и ряде других областей Украины до сих пор продолжается тревога. Она связана с вражескими дронами, которые фиксируют военные в воздушном пространстве нашей страны.

Немного позже, в 00:49, информацию о работе ПВО в столице подтвердили и в Киевской городской военной администрации (КГВА)

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:52 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как видно, сигнал пока продолжается в большинстве областей Украины.