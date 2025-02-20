В Киеве слышны взрывы: город под атакой "Шахедов"

Воздушная тревога в Украине

Заметим, что около 22 часов вечера в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная трево га из-за опасности атаки "Шахедов".

Напомним, что утром, 20 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности. По данным военных, существовала угроза применения крылатых ракет и скоростные цели были зафиксированы в воздушном пространстве страны.

До того, ночью практически в половине страны была объявлена тревога. Примерно в 00:31 серию звуков взрывов было слышно в Харькове.

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