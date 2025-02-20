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В Киеве слышны взрывы: город под атакой "Шахедов"

Фото: в Киеве слышны взрывы (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве были слышны звуки взрывов. Ранее в городе объявили воздушную тревогу на фоне угрозы атаки "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и заявление мэра города Виталия Кличко.

"В столице работает ПВО. На город заходят несколько БПЛА", - подчеркнул Кличко.

Тем временем в администрации сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги. Соблюдайте меры безопасности", - добавили в КГВА.

Обновлено в 22:21.

Мэр города сообщил, что силы противовоздушной обороны работают в Оболонском районе столицы.

"Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул он.

Воздушная тревога в Украине

Заметим, что около 22 часов вечера в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная трево га из-за опасности атаки "Шахедов".

Напомним, что утром, 20 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу на фоне ракетной опасности. По данным военных, существовала угроза применения крылатых ракет и скоростные цели были зафиксированы в воздушном пространстве страны.

До того, ночью практически в половине страны была объявлена тревога. Примерно в 00:31 серию звуков взрывов было слышно в Харькове.

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КиевВойна России против УкраиныВоздушная тревога