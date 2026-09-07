В Киеве мужчина пытался задушить мать и бросился на копа: полиция применила оружие
В Соломенском районе Киева полицейские прибыли по вызову из-за домашнего насилия, но во время задержания мужчина бросился на правоохранителя, а тот открыл огонь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Событие произошло сегодня, 7 сентября. Правоохранители Соломенского управления полиции получили уведомление о домашнем насилии и прибыли на место происшествия.
"По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать", - говорится в сообщении.
Правоохранители стали выяснять обстоятельства конфликта. Однако во время этого мужчина бросился на одного из полицейских.
После нападения правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий скончался.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также к установлению обстоятельств были привлечены представители внутренней безопасности полиции и Государственного бюро расследований.
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