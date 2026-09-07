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В Киеве мужчина пытался задушить мать и бросился на копа: полиция применила оружие

22:47 07.09.2026 Пн
1 мин
Вызов из-за домашнего насилия закончился стрельбой
aimg Мария Науменко
В Киеве мужчина пытался задушить мать и бросился на копа: полиция применила оружие Фото: полицейский в Киеве (Getty Images)
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В Соломенском районе Киева полицейские прибыли по вызову из-за домашнего насилия, но во время задержания мужчина бросился на правоохранителя, а тот открыл огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Событие произошло сегодня, 7 сентября. Правоохранители Соломенского управления полиции получили уведомление о домашнем насилии и прибыли на место происшествия.

"По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать", - говорится в сообщении.

Правоохранители стали выяснять обстоятельства конфликта. Однако во время этого мужчина бросился на одного из полицейских.

После нападения правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также к установлению обстоятельств были привлечены представители внутренней безопасности полиции и Государственного бюро расследований.

Ранее в Святошинском районе Киева мужчина привел в действие боеприпас прямо на улице. В результате взрыва травмировались он сам и еще три человека, которые находились рядом.

3 сентября в Святошинском районе Киева произошло еще одно резонансное событие. У входа в клинику неизвестный более 20 раз выстрелил в 71-летнего директора медучреждения, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

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