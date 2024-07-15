Пик жары, но местами с дождями: прогноз погоды в Украине на завтра

Во вторник, 16 июля, в Украине будет пик жары. Однако местами прогнозируются кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

По прогнозу синоптика, 16 июля температура воздуха в Украине составит +33 +39 градусов, однако местами ожидается до +40 +42 градусов. В западной части ожидается более низкая температура воздуха, в течение дня +31 +34, местами на Закарпатье и в Черновицкой области до +35 градусов.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются завтра в западной части Украины, а вечером во вторник локально в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Большая часть Украины и в дальнейшем будет страдать от сухого воздуха.

Ослабление жары ожидается на севере Украины 18 июля, на юге, востоке и в центральных областях вероятно ослабление жары ориентировочно 20-22 июля.

Погода в Киеве

В Киеве 16 июля серьезных дождей не ожидается. Удержится сильная жара, днем ожидается +35 +37 градусов.

Ослабление жары предполагается в Киеве 18-19 июля.