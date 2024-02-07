В Киеве из-за российской атаки изменили движение транспорта

В частности, задерживается движение трамваев №22, 23, 28, 28-Д, 29, 32, 33, 35.

Кроме того, для удобства пассажиров организовано движение автобусов по маршруту: ул. Милославская - станция метро "Черниговская".

К тому же, трамваи со станции метро "Позняки", "Бориспольская", ДВРЗ, ЗЗБК движутся до станции метро "Лесная".

В дополнение, задерживается движение автобусов №6, 33-Т, 63, 118 из-за перекрытия движения транспорта.

На улице Василия Касияна/проспекте Академика Глушкова задерживается движение троллейбусов №11, 12, 43, 43-К, 45 из-за отсутствия напряжения.

Что известно о массированной атаке

В ночь на среду россияне атаковали Украину беспилотниками. Генштаб сообщил, что оккупанты запустили 15 дронов, из которых 12 сбила украинская ПВО. Уже с утра стало известно, что россияне также выпустили ракеты с Ту-95МС.

В Киеве с утра прогремели взрывы, столицу атаковали ракеты. В Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки пострадали 11 человек.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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