В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадал

Россияне в ночь на 1 октября и утром в очередной раз атаковали Киев дронами. В результате обстрела были зафиксированы попадания и пожары, из-за чего пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины и канал мэра Киева Виталия Кличко.
Россияне в ночь на 1 октября и утром в очередной раз атаковали Киев дронами. Чрезвычайники проинформировали, что в результате ночной атаки последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском. В частности:
Кроме того, с утра враг снова начал атаковать Киев реактивными дронами, из-за чего в городе раздавались взрывы. Уже известно о первых последствиях.
"Попадание БпЛА в территорию нежилого комплекса в Печерском районе. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне нанесли комбинированный удар по Киеву, применив баллистику и дроны. В результате обстрелы были повреждены жилые дома, здания, и возникли пожары. Кроме того, после ударов наблюдались перебои со светом.
К слову, уже днем и вечером 30 сентября россияне намерено атаковали энергетику Киева, в результате чего были применены экстренные отключения света.
Подробнее о том, как Россия меняет атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.