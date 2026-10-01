В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала высотка и состав, один человек пострадал

Россияне в ночь на 1 октября и утром в очередной раз атаковали Киев дронами. Чрезвычайники проинформировали, что в результате ночной атаки последствия зафиксированы в двух районах - Соломенском и Оболонском. В частности:

в Соломенском районе в результате обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного дома. Также огонь охватил припаркованные автомобили. Пожар был ликвидирован на площади в 80 квадратных метров.

Между тем, в Оболонском районе возник масштабный пожар в складском здании. Пожар был ликвидирован, пострадавший был передан медикам.

Кроме того, с утра враг снова начал атаковать Киев реактивными дронами, из-за чего в городе раздавались взрывы. Уже известно о первых последствиях.

"Попадание БпЛА в территорию нежилого комплекса в Печерском районе. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.