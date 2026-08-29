В Киеве из-за ночной атаки РФ пылала квартира и повреждены дома

По данным спасателей, оба инцидента произошли в Святошинском районе. В частности, ночью российская атака вызвала пожар в одной из квартир на этаже жилого дома. Обошлось без пострадавших.

"Пожарные оперативно ликвидировали (пожар - ред.), не допустив распространения огня на соседние квартиры. Также разрушены перекрытия между квартирой и кровлей.

Под утро россияне повторили попытку атаковать Киев. В ГСЧС проинформировали, что под ударом снова оказался Святошинский район. Из-за атаки повреждены жилые дома и админздание на территория частного сектора.

"На месте происшествия спасатели помогли женщине, которую заблокировало в помещении из-за деформации входной двери, а также обследовали территорию", - указано в публикации.

Спасатели добавили, что двое жителей одного из домов обратились к медикам "скорой". В то же время, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что двум пострадавшим оказали помощь на месте.