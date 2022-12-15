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В Киеве из-за непогоды возможны аварийные отключения электроэнергии, - YASNO

Фото: в Киеве из-за непогоды возможны аварийные отключения электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве возможны аварийные отключения электроэнергии. Причина - опасная погода в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Погода в столице сегодня очень опасна. На сетях может быть больше аварийных ситуаций, поэтому прошу быть внимательными. Если у вас нет света значительное время, посмотрите на сайте YASNO, график или авария. И в случае аварии, обращайтесь, пожалуйста , в ЖЭК/ОСМД, они проинформируют вас о деталях", - написал Коваленко.

Также он добавил, что общая ситуация со светом в Киеве улучшилась. По состоянию на 13 декабря, левый берег в среднем был без света 7 часов 5 минут, правый - 4 часа 28 минут.

Напомним, в Киевской области сегодня, 15 декабря, действуют экстренные отключения света. Однако в ДТЭК Киевские электросети сообщают, что в столице продолжаются стабилизационные отключения. Графики можно узнать по ссылке.

Также напомним, что с 9 декабря в столице начали действовать новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

Добавим, в среду, 14 декабря, ограничения в энергоснабжении несколько снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

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