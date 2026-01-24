В Киеве из-за экстренных отключений 800 тысяч абонентов без света, - Шмыгаль

Из-за экстренных отключений света в Киеве по состоянию на вечер субботы, 24 января, обесточены 800 тысяч абонентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Он напомнил, что россияне ночью целились по энергетике Украины, а также теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и других регионов.
"Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений - более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется", - говорится в его заявлении.
Министр добавил, что за последние дни с одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.
"Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений", - рассказал он.
Шмыгаль сообщил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.
Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике происходит усиление работы с уязвимыми категориями населения.
Напомним, 24 января энергетики вернули свет для 88 000 домов Деснянского района Киева после массированного ночного обстрела столицы.
После вражеского удара по столице энергетики восстановили электроснабжение и запитали критически важные объекты инфраструктуры.