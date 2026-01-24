В Киеве из-за экстренных отключений 800 тысяч абонентов без света, - Шмыгаль

Он напомнил, что россияне ночью целились по энергетике Украины, а также теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевщины, Харьковщины, Черниговщины и других регионов.

"Постоянные атаки врага, к сожалению, не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться. Без света в столице из-за экстренных отключений - более 800 тысяч абонентов. Дефицит мощности сохраняется", - говорится в его заявлении.

Министр добавил, что за последние дни с одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи. В частности, речь идет о генераторах, трансформаторах, кабелях и насосах.

"Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам. Планируем передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений", - рассказал он.

Шмыгаль сообщил, что дополнительное оборудование ожидается от Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Кроме того, министр подчеркнул, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике происходит усиление работы с уязвимыми категориями населения.