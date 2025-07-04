В Киеве из-за атаки РФ повреждена железная дорога: поезда задерживаются

В ночь на 4 июля, армия РФ беспощадно атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела была повреждена железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Telegram.
Так, в результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города.
Известно, что пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.
Kyiv City Express пока выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
В "Укрзализныце" извинились за все вынужденные изменения и сообщили, что восстановительные работы уже идут полным ходом. А тем временем резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский.
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.
В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.
Есть пострадавший в Голосеевском районе.
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