В Киеве из-за атаки РФ повреждена железная дорога: поезда задерживаются

Так, в результате вражеского обстрела Киева зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры в черте города.

Известно, что пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов.

Kyiv City Express пока выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

В "Укрзализныце" извинились за все вынужденные изменения и сообщили, что восстановительные работы уже идут полным ходом. А тем временем резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский.