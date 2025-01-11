В Киеве возле метро военные и полиция задержали мужчину. В ТЦК объяснили инцидент

Сегодня в соцсетях появилось видео, как в Киеве возле метро Тараса Шевченко представители ТЦК и полиции якобы били и совершали против мужчины неправомерные действия. Его задержали, поскольку он был в розыске и пытался убежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского городского ТЦК и СП.
В частности, в ТЦК подтвердили информацию, что сегодня в Киеве возле метро Тараса Шевченко состоялась проверка документов у гражданина. Было обнаружено, что мужчина находится в поиске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
В связи с этим представители Национальной полиции составили протокол, однако гражданин пытался убежать, из-за чего и был задержан.
"Подчеркиваем, что национальная полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона. Напоминаем, что во время действия военного положения, военнообязанные должны явиться в районный ТЦК и СП в которых стоят на учете", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях стало известно, что в поселке Дымер Киевской области ТЦК обнаружили мужчину, который тоже находился за уклонение от мобилизации. Вскоре инцидент перерос в потасовку, когда родственники задержанного мужчины попытались помешать действиям военных.
На следующей день в Киевском областном ТЦК и СП прокомментировали случившееся. Там сообщили, что в результате конфликта один из неизвестных открыл дверь автомобиля представителя ТЦК и нанес ему несколько ударов. Параллельно с пассажирской стороны другой человек наносил удары и повредил военнослужащему куртку. В связи с прошедшим открыто уголовное дело.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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