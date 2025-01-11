В Киеве возле метро военные и полиция задержали мужчину. В ТЦК объяснили инцидент

В частности, в ТЦК подтвердили информацию, что сегодня в Киеве возле метро Тараса Шевченко состоялась проверка документов у гражданина. Было обнаружено, что мужчина находится в поиске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В связи с этим представители Национальной полиции составили протокол, однако гражданин пытался убежать, из-за чего и был задержан.

"Подчеркиваем, что национальная полиция и военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона. Напоминаем, что во время действия военного положения, военнообязанные должны явиться в районный ТЦК и СП в которых стоят на учете", - говорится в сообщении.