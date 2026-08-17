В центре Киева авто влетело на террасу ресторана, есть пострадавший (фото)

Автопроисшествие произошло около 11:30 на улице Большой Васильковской. По предварительным данным, на дороге столкнулись два автомобиля марки BMW. От мощного удара одна из машин потеряла управление, влетела на территорию летней площадки заведения и перевернулась.

Пока известно об одном травмированном в результате инцидента - в частности, 36-летний водитель перевернутого автомобиля получил травмы. Мужчину госпитализировали, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм происшествия.

Фото: в центре Киева авто влетело на террасу ресторана (t.me/gunpKyiv)

Напомним, 14 августа в Ровенской области 16-летний нетрезвый водитель сбил беременную женщину, которая двигалась по обочине. От полученных травм она скончалась в больнице, спасти ее ребенка медикам тоже не удалось.