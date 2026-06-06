В Киеве Audi влетела в грузовик на встречке: полиция рассказала подробности

В Киеве на Троещине произошла авария с участием Audi и грузовика. Легковушка выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины в Telegram.

В результате ДТП травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП главка столичной полиции и патрульные полицейские.

На кадрах от правоохранителей заметно, как пострадали машины в результате ДТП: особенно пострадала белая Audi, однако грузовик тоже смят спереди тягача.

Недавние аварии в столице

Как мы писали, в Киеве произошло смертельное ДТП на Чоколовском бульваре.

Водитель Mercedes на большой скорости не справился с управлением, вылетел на тротуар и влетел в подземный переход. В результате аварии погибли четыре человека, среди них 12-летний мальчик и двое полицейских, еще три человека получили тяжелые травмы.

По данным следствия, 49-летнего водителя ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости. Ему уже сообщили о подозрении за нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Еще РБК-Украина сообщало, как в Киеве произошло ДТП в районе Караваевых Дач. Водитель влетел в конструкцию подземного перехода.

Отметим, что ежегодно в столице происходят тысячи ДТП, значительная часть которых связана с превышением скорости, нарушением правил маневрирования и невнимательностью водителей. Несмотря на усиление контроля и работу систем автоматической фиксации нарушений, проблема безопасности дорожного движения остается актуальной.