В Киеве атака РФ повредила спорткомплекс КНУ имени Шевченко: что известно

В результате очередной вражеской атаки в Киеве было повреждено здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполняющего обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерия Копейки в Facebook.
Утром четверга, 17 сентября, и.о. ректора КНУ опубликовал обращение к университетскому сообществу.
Он сообщил, что "вчера вечером" (речь идет, очевидно, о 16 сентября) во время вражеского обстрела Киева было повреждено здание Спортивного комплекса университета.
Копейка уточнил, что в результате атаки РФ:
"К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул глава КНУ.
Он уточнил, что объект находится под охраной, а факт повреждения - задокументирован правоохранителями.
"В ближайшее время начнем ликвидацию последствий. Университет выстоит и восстановится. Берегите себя", - подытожил чиновник.
Следует заметить, что в целом Спортивный комплекс КНУ имени Тараса Шевченко - это инфраструктурный объект вуза, предназначенный для:
Он расположен в Голосеевском районе Киева (на проспекте Академика Глушкова) и относится к Кафедре физического воспитания и спорта КНУ.
По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве (опубликованными в 21:18 среды, 16 сентября), в результате вражеской атаки было повреждено здание учебного заведения.
Спасатели уточнили, что "поврежден фасад и остекление" 4-этажного здания "одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе столицы".
"Незначительное возгорание на общей площади 5 кв. м - ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки - нет", - подытожили в ГСЧС и опубликовали кадры с места событий.
Речь идет, вероятно, именно о Спортивном комплексе КНУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ночью и утром 17 сентября РФ атаковала сразу семь областей Украины - ракетами, дронами и авиабомбой. Среди пострадавших - маленькие дети.
Утром 17 сентября в городе Бровары в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.
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