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В Киеве атака РФ повредила спорткомплекс КНУ имени Шевченко: что известно

15:42 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Спорткомплекс КНУ имени Шевченко пострадал от атаки РФ (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

В результате очередной вражеской атаки в Киеве было повреждено здание Спортивного комплекса КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию исполняющего обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерия Копейки в Facebook.

Что известно о повреждении Спорткомплекса КНУ

Утром четверга, 17 сентября, и.о. ректора КНУ опубликовал обращение к университетскому сообществу.

Он сообщил, что "вчера вечером" (речь идет, очевидно, о 16 сентября) во время вражеского обстрела Киева было повреждено здание Спортивного комплекса университета.

Копейка уточнил, что в результате атаки РФ:

  • было выбито остекление фасада;
  • была сорвана облицовка;
  • были повреждены внутренние помещения.

"К счастью, никто не пострадал", - подчеркнул глава КНУ.

Он уточнил, что объект находится под охраной, а факт повреждения - задокументирован правоохранителями.

"В ближайшее время начнем ликвидацию последствий. Университет выстоит и восстановится. Берегите себя", - подытожил чиновник.

Публикация Валерия Копейки (скриншот: facebook.com/ValeriyKopiika)

Следует заметить, что в целом Спортивный комплекс КНУ имени Тараса Шевченко - это инфраструктурный объект вуза, предназначенный для:

  • занятий физической культурой;
  • проведения спортивных секций;
  • организации университетских соревнований;
  • активного отдыха студентов и преподавателей.

Он расположен в Голосеевском районе Киева (на проспекте Академика Глушкова) и относится к Кафедре физического воспитания и спорта КНУ.

Как выглядел Спорткомплекс КНУ до повреждений (фото: facebook.com/Спортивний-комплекс-КНУ-імені-Тараса-Шевченка)

По данным пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве (опубликованными в 21:18 среды, 16 сентября), в результате вражеской атаки было повреждено здание учебного заведения.

Спасатели уточнили, что "поврежден фасад и остекление" 4-этажного здания "одного из высших учебных заведений в Голосеевском районе столицы".

"Незначительное возгорание на общей площади 5 кв. м - ликвидировано. Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки - нет", - подытожили в ГСЧС и опубликовали кадры с места событий.

Речь идет, вероятно, именно о Спортивном комплексе КНУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ночью и утром 17 сентября РФ атаковала сразу семь областей Украины - ракетами, дронами и авиабомбой. Среди пострадавших - маленькие дети.

Утром 17 сентября в городе Бровары в Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.

Читайте также, как ПВО отражала очередную массированную атаку РФ.

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