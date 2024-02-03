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В Киеве 18-летний хулиган избил пассажира метро и сбежал. Его задержали

Фото: в Киеве хулиган избил пассажира метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве 18-летний хулиган устроил драку в вагоне метро. Молодой человек избил 20-летнего пассажира метро из-за его цвета волос и скрылся.

Как рассказали правоохранители, вчера они обнаружили в сети видео с дракой в вагоне столичного метро.

Пострадавший в полицию не обращался, но его личность удалось установить. Он рассказал правоохранителям, что конфликт произошел после того, как неизвестный молодой человек начал его оскорблять из-за цвета волос, затем начал драку и скрылся.

Оперативники воспроизвели маршрут движения хулигана и установили его местонахождение. Нарушителем оказался 18-летний житель Киевской области. Теперь ему грозит до 5 лет ограничение свободы за хулиганство (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

 

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о том, что правоохранители задержали женщину, которая на автомобиле скрывалась от полиции и устроила несколько ДТП. В ее салоне в это время находился ребенок. У водительницы были явные признаки опьянения, а пройти осмотр категорически отказалась.

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