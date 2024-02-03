UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві 18-річний хуліган побив пасажира метро і втік. Його затримали

Фото: у Києві хуліган побив пасажира метро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві 18-річний хуліган влаштував бійку у вагоні метро. Молодик побив 20-річного пасажира метро через його колір волосся та втік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

Як розповіли правоохоронці, вчора вони виявили в мережі відео з бійкою у вагоні столичного метро.

Постраждалий до поліції не звертався, але його особу вдалося встановити. Він розповів правоохоронцям, що конфлікт стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся, потім почав бійку та втік.

Оперативники відтворили маршрут руху хулігана та встановили його місцезнаходження. Порушником виявився 18-річний мешканець Київської області. Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі за хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України).

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, що правоохоронці затримали жінку, яка на автомобілі втікала від поліції та влаштувала кілька ДТП. У її салоні в цей час перебувала дитина. Водійка мала явні ознаки сп’яніння, а пройти огляд категорично відмовилась.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро