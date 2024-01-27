Ночные гонки. В Киеве задержали женщину, устроившую три ДТП и убегавшую от полиции

На днях в Киеве задержали девушку-водителя, которая совершила три дорожно-транспортных происшествия и с ребенком на переднем сиденье убегала от патрульных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

По данным правоохранителей, женщина, совершив одно ДТП, уехала с места преступления и в дальнейшем игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в одну машину, а затем еще в две.

За рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне, на переднем сиденье, был ее малолетний сын. На место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции.

"К счастью, ДТП обошлись без травмированных", - сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили, что водитель имела явные признаки опьянения, а пройти освидетельствование категорически отказалась.

От управления ее отстранили и составили:

три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП),

два протокола по ст. 122-4 (Оставление места ДТП),

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),

протокол по ч. 1 ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке),

и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

"Результат 8 админматериалов и 4 разбитых авто", - добавили в полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, 3 января, под Житомиром произошла масштабная авария с участием 5 авто в результате чего движение по трассе Киев-Чоп было затруднено.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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