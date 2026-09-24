Как вызвать экстренную медицинскую помощь во время обстрелов и тревог: разъяснение Минздрава

Бригады экстренной медицинской помощи в Украине сейчас работают не только с обычными вызовами, но и регулярно выезжают на последствия российских атак. В то же время медики учитывают, безопасно ли ехать на места обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Когда приедет "скорая"

Основания для выезда бригады определены приказом Минздрава №583 от 26 марта 2021 года. Вызов можно совершить по номеру 103, номеру системы экстренной помощи 112 или с помощью других средств связи.

Когда человек звонит по телефону, диспетчер сначала оценивает ситуацию. Если есть признаки экстренного состояния, к пациенту направляют бригаду. В других случаях диспетчер может предоставить рекомендации по телефону или посоветовать обратиться в соответствующее медицинское учреждение.

"Скорую" нужно вызывать, в частности, в следующих случаях:

человек упал в обморок или имеет нарушение сознания;

возникли судороги;

внезапно нарушилось или отсутствует дыхание;

появилась внезапная боль в груди;

возникла сильная головная боль с головокружением или тошнотой;

внезапно ухудшилось зрение;

возникли нарушения речи или слабость в конечностях;

есть гипо- или гипергликемическая кома;

возникла острая боль в животе или пояснице;

есть сильное наружное кровотечение, рвота кровью или кровохарканье;

есть признаки внутреннего кровотечения;

возникли осложнения беременности, в том числе преждевременные роды или кровотечение;

произошла анафилактическая реакция;

человека укусила змея или паук;

есть травма, угрожающая жизни;

произошел несчастный случай;

опасный для жизни тепловой удар или переохлаждение;

возникла асфиксия, в частности из-за утопления, инородного тела в дыхательных путях или удушения;

произошла чрезвычайная ситуация;

возникло острое психическое расстройство с опасным для человека или окружающим поведением;

есть другое состояние, угрожающее жизни или здоровью.

Бригада может приехать по запросу руководителя другой бригады, если для помощи требуется дополнительное усиление.



Когда нужно вызвать "скорую" (инфографика Минздрава)

Что сказать диспетчеру

Во время вызова необходимо ответить на все вопросы диспетчера. В первую очередь важно назвать точный адрес: населенный пункт, улицу, номер дома, а по возможности также номер квартиры, этаж, подъезд и код на дверях.

Если точный адрес назвать невозможно, нужно объяснить, как добраться до места и назвать известные ориентиры.

Также диспетчеру нужно сообщить:

имя, фамилия, пол и возраст пациента, а если паспортные данные неизвестны - пол и возраст;

какие именно симптомы или жалобы имеет человек;

кто звонит по телефону и с какого номера;

о возможных угрозах жизни и здоровью медиков.

По возможности нужно обеспечить бригаде свободный доступ к пациенту, изолировать животных, которые могут помешать медикам, и помочь с транспортировкой человека в санитарный автомобиль.

Если пациента доставляют в больницу, желательно иметь документ, удостоверяющий его личность.

Что делать во время воздушной тревоги и обстрелов

Диспетчерские службы центров экстренной медицинской помощи принимают и обрабатывают вызовы непрерывно, в том числе во время воздушных тревог.

В то же время при обстреле прибытия бригады зависит от информации о безопасности доступа к месту происшествия. То есть медики могут приехать только тогда, когда маршрут и место вызова доступны с учетом ситуации безопасности.

Минздрав также призывает водителей пропускать автомобили "скорой" на дорогах. Это дает медикам возможность быстрее добраться до пациентов, нуждающихся в помощи.

В каких случаях "скорую" не вызывают

Экстренная медицинская помощь не предназначена для плановых процедур или ситуаций, не являются экстренными.

Бригада не выезжает:

для выполнения плановых назначений семейного врача;

для инъекций, инфузий, перевязок, плановой замены катетеров, зондов и других плановых процедур;

при обострении хронического заболевания, если состояние человека не нуждается в экстренной помощи;

для стоматологической помощи;

для удаления клещей;

для выдачи больничных, рецептов и различных справок, в частности состояние здоровья;

для проведения судебно-медицинских заключений;

для транспортировки умерших в патологоанатомические отделения или бюро судебно-медицинской экспертизы.

В таких случаях диспетчер может переадресовать обращение и посоветовать, в какое медицинское учреждение следует обратиться.

Как диспетчер может помочь до приезда медиков

Если это необходимо, диспетчер может оставаться на связи и давать человеку рекомендации по медицинской помощи и базовой поддержке жизни до приезда бригады.

Если ситуация нестандартная или возник конфликт по вызову, человек может обратиться к старшему дежурному медицинскому работнику оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В случае агрессивного поведения пациента или людей рядом, в частности из-за алкогольного, наркотического или токсического опьянения или острого психического расстройства, медики могут оказывать помощь и транспортировать пациента в сопровождении полиции.