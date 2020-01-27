У Києві не знайшли вибухівку на залізничному вокзалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі залізничний вокзал працює в штатному режимі

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" у Facebook.

Як зазначається, жодних небезпечних пристроїв не виявлено

"О 17:40 спеціальні служби закінчили перевіряти об’єкт. Жодних небезпечних пристроїв не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Наразі Центральний залізничний вокзал у місті Києві працює в штатному режимі.

Нагадаємо, ввечері 27 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, у зв'язку з чим проводилася евакуація персоналу та пасажирів. Перевірку території проводили вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що 23 грудня 2019 року надійшло повідомлення про мінування Центрального залізничного вокзалу. Тоді працівники та пасажири вокзалу були евакуйовані. Поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центрального будинку переходи.

Крім того, 24 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв'язку з цим тимчасово були закриті станції метро "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна".